Fiorentina; Commisso, spero di rinnovare il contratto a Vlahovic

(ANSA) - FIRENZE, 07 SET - ''Ho parlato con Vlahovic e credo che lui voglia restare, spero di rifargli il contratto ma una cosa alla volta, ad ora si è concentrato sulla Fiorentina, vediamo quanto tornerà dagli impegni con la sua nazionale''.

Così il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, a margine della visita al cantiere del Viola Park aperta alla stampa. Il patron intende trattenersi a Firenze almeno fino alla fine del mese, quindi seguirà la squadra in occasione della ripresa del campionato a partire dalla difficile trasferta di sabato con l'Atalanta contro cui il tecnico Vincenzo Italiano avrà a disposizione alcuni giocatori soltanto a ridosso del match, fra questi gli argentini Nico Gonzalez e Martinez Quarta e il cileno Pulgar, ma pure Amrabat e Maleh di rientro dall'Africa.

''Non è possibile in queste condizioni che ci facciano giocare di sabato, non è giusto, chi gioca in Champions non deve per forza avere priorità rispetto a squadre come la nostra - ha recriminato Commisso - Questo è un tema che come ho detto al nostro direttore Barone dovrà essere affrontato con la Lega e gli altri organismi, perché non è giusto che certe squadre siano penalizzate in questo modo''. Per quanto riguarda il mercato appena concluso ha ammesso di non aver rimpianti e si è detto fiducioso per questa nuova stagione dopo le ultime cariche di delusioni: ''Anche l'anno scorso speravamo in una buona annata, ora vediamo partita dopo partita, abbiamo un gruppo unito e un allenatore bravo con il suo modo di giocare offensivo che piace molto ai giocatori. Di sicuro - ha sorriso - gli investimenti fatti non intendo buttarli via''. (ANSA).