Incendi: vasto rogo in oliveti e boschi in Versilia

(ANSA) - MASSAROSA (LUCCA), 30 AGO - Chiusa e poi riaperta questo pomeriggio, a causa di un incendio, la bretella autostradale Viareggio-Lucca.

Il rogo si è sviluppato alle 13.30 circa in alcuni oliveti e boschi in località La Gulfa, a Piano del Quercione, nel comune di Massarosa (Lucca), a ridosso della bretella autostradale Lucca-Viareggio che non è direttamente coinvolta ma che è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire lo spegnimento del rogo, venendo poi riaperta alle 17. La Sala operativa regionale ha inviato anche tre elicotteri per le operazioni antincendio mentre a terra hanno operato squadre di volontariato, operai forestali e vigili del fuoco. La colonna di fumo era visibile da tutta la Versilia. (ANSA).