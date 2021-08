Fiorentina: Barone, speriamo apertura stadi al 100%

(ANSA) - FIRENZE, 26 AGO - "La Fiorentina spera di arrivare ad aumentare il più possibile la capienza negli stadi". Lo ha detto il direttore generale del club viola Joe Barone a margine oggi della presentazione del difensore Marina Nastasic, nell'hotel Il Salviatino, alle pendici di Fiesole.

"Stamani c'è stata una riunione via telefono con la questura per parlare della questione - ha spiegato Barone -. Per la gara di sabato con il Torino la capienza per il Franchi per adesso è inferiore ai 15.000 spettatori, speriamo di arrivare intanto al 50%". Ovvero almeno a circa 20.000. "abbiamo visto domenica scorsa all'Olimpico a Roma quanto siano importanti la presenza e il sostegno della pubblico - ha proseguito il dirigente -.

Speriamo che insieme a Governo, Lega, Coni si possa tornare presto al 100% dell'apertura degli stadi. Nell'attesa mi auguro di trovare sabato la nostra tifoseria, è la prima volta da tanto tempo, anche la squadra sta aspettando questo momento particolare". (ANSA).