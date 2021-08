Calcio:Empoli prende Pinamonti e rifà attacco forte dell'U21

(ANSA) - FIRENZE, 24 AGO - L'Empoli è a un passo dalla ufficializzazione di Andrea Pinamonti. L'attaccante dell'Inter arriverebbe in Toscana in prestito secco dal club nerazzurro campione d'Italia. Dopo la prima giornata di campionato l'affare si è sbloccato e quindi l'obiettivo dell'Empoli di riunire, sotto la guida tecnica di Aurelio Andreazzoli, la coppia di centravanti dell'under 21 è raggiunto.

Infatti l'Empoli ha in rosa anche Patrick Cutrone, in prestito dagli inglesi del Wolverhampton. Pinamonti e Cutrone hanno formato insieme una delle coppie d'attacco più interessanti della Nazionale under 21 italiana degli ultimi anni. (ANSA).