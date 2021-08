Cinema: Europa di Haider Rashid è il film della critica 2021

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Dopo il successo alla Quinzaine Des Réalisateurs dove ha vinto il Premio della Critica internazionale Beatrice Sartori Award, EUROPA del regista italo-iracheno Haider Rashid, è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani - SNCCI e uscirà in sala dal 2 settembre distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Haider Rashid, nato e cresciuto a Firenze nel 1985 da padre iracheno e madre italiana, con questo film racconta del difficile viaggio di un giovane iracheno, Kamal, che sta entrando in Europa a piedi, attraverso la frontiera tra Turchia e Bulgaria. Lungo la cosiddetta "rotta balcanica", Kamal viene catturato dalla polizia di frontiera bulgara ma riesce a scappare, cercando una via di fuga in un'interminabile foresta, un sottomondo dove le regole e la legge non esistono. Un viaggio per la sopravvivenza in cui Kamal lotta strenuamente per la libertà e la vita.

"Aderendo totalmente alla drammatica esperienza di un giovane immigrato iracheno, in fuga lungo la via balcanica, il film - si legge nella motivazione del Sindacato Critici - si propone come esperienza immersiva nello smarrimento, nella paura e nella violenza che segnano la vita di chi cerca rifugio in Europa.

Adottando una prospettiva che tiene in campo la prova fisica del protagonista e le situazioni estreme affrontate, il regista offre un punto di vista tanto morale quanto concreto su un dramma sociale che non si consuma nei dibattiti politici, ma nella sofferenza reale e nel degrado delle relazioni umane".

(ANSA).