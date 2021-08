Calcio: la Fiorentina saluta Pezzella, in arrivo Nastasic

(ANSA) - FIRENZE, 18 AGO - German Pezzella non sarà più il capitano della Fiorentina. Dopo quattro stagioni il trentenne difensore argentino, che aveva ottenuto la fascia dopo la scomparsa di Davide Astori, lascia il club viola con cui aveva il contratto in scadenza nel 2022 per trasferirsi al Betis Siviglia dove già aveva militato prima del trasferimento a Firenze.

L'operazione porterà nelle casse della società di Rocco Commisso circa 4 milioni di euro, mentre poco più della metà sarà investito per riportare in viola il serbo Matija Nastasic, classe '93, ormai fuori dai piani dello Schalke 04. Il giocatore è atteso domani, quanto al futuro del connazionale Nikola Milenkovic ogni ipotesi al momento è aperta, compresa la permanenza alla Fiorentina: in tal caso il giocatore accostato nelle ultime settimane a West Ham e Tottenham potrebbe anche prolungare il contratto in scadenza il prossimo giugno. (ANSA).