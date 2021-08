Incendi, rogo in boschi del Pisano, si valuta evacuazione case

(ANSA) - PISA, 14 AGO - Valutazioni per possibili evacuazioni di case sono in corso da parte dei vigili del fuoco per un ampio incendio scoppiato oggi in uno dei crinali dei Monti Pisani, non distante dal comune di Vicopisano (Pisa). Mentre gli elicotteri hanno dovuto interrompere gli interventi a causa del buio i vigili del fuoco sono al lavoro con otto squadre da Pisa e provincia, ed è in arrivo una nona da San Miniato, oltre a personale e mezzi dai comandi di Massa Carrara, Lucca, Livorno e Prato insieme a squadre di volontari Aib della Regione Toscana.

L'incendio è visibile a chilometri di distanza e nel territorio è ancora vivo il ricordo del grande rogo del monte Serra che nel 2018 distrusse centinaia di ettari di boschi e olivete. (ANSA).