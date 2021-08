Musica: Maggio invita a concerto Brass week, barche in Arno

(ANSA) - FIRENZE, 05 AGO - ll Maggio Musicale Fiorentino, per la 12/a settimana didattica internazionale diretta da Luca Benucci, primo corno del Maggio, invita la città di Firenze, i cittadini e i turisti al suggestivo concerto che si svolgerà sulle acque dell'Arno sulle barche storiche dei Renaioli fiorentini il 7 agosto alle 19.30.

Questa edizione - in omaggio a Dante per i 700 anni dalla nascita - dall'1 all'8 agosto ha la partecipazione di moltissimi giovani musicisti provenienti da tutto il mondo, ha offerto masterclass quotidiane, conferenze, eventi e concerti in luoghi simbolici fiorentini come la basilica di Santa Maria Novella, il Museo del Bargello, Palazzo Gondi, piazzale Michelangelo, in tour su auto storiche nelle strade del Chianti e, appunto sulle acque dell'Arno, sulle barche dei Renaioli che navigheranno fino al Ponte Vecchio e alla Società Canottieri.

"Sono molto felice di questa edizione della Brass Week organizzata dal primo corno dell'Orchestra del Maggio, il professor Luca Benucci", dice Alexander Pereira sovrintendente del Maggio, "Anche quest'anno il Maggio non ha voluto far mancare il suo contributo come partner istituzionale e la sua partecipazione per il valore culturale e l'altissima qualità. Il concerto sarà bellissimo e molto suggestivo".

"Un concerto dedicato alla città" sottolinea Luca Benucci che ha voluto ringraziare "con tutto il cuore il sovrintendente Alexander Pereira, persona illuminata che ha creduto nel festival e ha voluto valorizzare questi magnifici giovani che ne costituiscono l'anima viva; che ha voluto sostenere un'iniziativa internazionale votata alla formazione e alla promozione culturale. È grazie a lui che, anche per questa nuova edizione, siamo riusciti a creare questo festival dentro al Teatro, simbolo di rinascita culturale". Esecuzioni di tre ensemble dell'Italian Brass Week, il Golden Bridge Ensemble diretto da Dale Clevenger, l'Italian Brass Ensemble diretto da Luca Benucci e l' Ensemble Dante diretto da ystein Baadsvik.

Musiche di Claudio Monteverdi, George Friedrich Händel, Henry Purcell, Paul Dukas, Richard Strauss, Leonardo da Vinci, Pietro Mascagni. (ANSA).