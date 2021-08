Maltempo: bagnante annega a Livorno, mare molto mosso

(ANSA) - LIVORNO, 01 AGO - E' annegato un bagnante di circa 30 anni nelle acque di Cala del Leone, la spiaggia che a sud di Livorno si apre sulla scogliera di Calafuria. Secondo una prima ricostruzione, verso le 13 l'uomo si è buttato in mare nonostante le condizioni difficili di mare molto mosso causate dal forte vento di libeccio. Ad un certo punto non è più riuscito a tornare a riva ed è annegato. Per cercare di soccorrerlo sono intervenuti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Il corpo è stato recuperato dalla guardia costiera, mentre la constatazione di decesso è stata fatta dal medico intervenuto con la Pubblica assistenza di Livorno. (ANSA).