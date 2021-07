Tokyo: Bacosi, 'per tutti italiani rialzati dopo pandemia'

(ANSA) - TOKYO, 26 LUG - "Sono molto emozionata, è una medaglia che voglio dedicare a tutti gli italiani, perché è stato un anno difficilissimo per tutti: la pandemia ci ha messo in ginocchio ma noi, come popolo, siamo stati capaci di rialzarci, nella vita come nello sport". E' la dedica speciale di Diana Bacosi dopo aver vinto l'argento nella gara di skeet dell'Olimpiade. "Il momento più bello della giornata è stato quando ho capito che una medaglia era sicura - dice ancora la tiratrice azzurra -. In questo anno ho avuto difficoltà sportive, ma il mio ct Andrea Benelli mi ha tirato fuori dal momento nero e mi ha portato fino a qui, e a questo argento".

