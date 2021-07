Dante 700: iniziative in quasi 200 comuni della Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 26 LUG - Quasi 200 comuni toscani parteciperanno alle celebrazioni dei 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, con iniziative culturali fino alla fine del 2021: il programma 'Dante o Tosco' è stato presentato a Firenze.

"Avremo un calendario di progetti che come effetto ha quello di far sì che non passi un giorno che in Toscana non ci sia una iniziativa dedicato a Dante", ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana che ha sostenuto i progetti con due bandi per complessivi 400mila euro.

"Come Fondazione Sistema Toscana - ha detto il direttore Francesco Palumbo - stiamo raccogliendo in tempo reale le proposte che ci arrivano sia da enti pubblici sia da privati e ne diamo voce attraverso il sito regionale del turismo Visittuscany.com ma soprattutto grazie al sito creato ad hoc (Danteotosco700.it) che sta registrando performance di assoluto rilievo". L'offerta turistica dedicata alle celebrazioni dantesche, ha spiegato il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi, "pone al centro il patrimonio culturale, storico e paesaggistico", e intercetta "una domanda sempre più orientata al valore e alla dimensione esperienziale".

(ANSA).