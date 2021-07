Vaccini: Toscana,questa settimana 40mila prenotazioni in più

(ANSA) - FIRENZE, 23 LUG - In Toscana non si registra una corsa alla prenotazione del vaccino anti Covid all'indomani del via libera del Consiglio dei ministri al decreto che introduce l'uso del green pass per l'accesso ad alcuni servizi ed eventi, ma le prenotazioni sul portale regionale della Toscana nel corso di questa settimana sono aumentate rispetto alla precedente.

"Dalla calma piatta registrata alla riapertura del portale il 10 luglio scorso, siamo passati da lunedì 19 luglio ad un aumento delle prenotazioni - spiega Andrea Belardinelli, responsabile Sanità digitale e innovazione di Regione Toscana -: questa settimana abbiamo registrato 40mila prenotazioni in più rispetto alla scorsa. Dalla riapertura del portale fino al 19 luglio il tasso di saturazione era intorno al 60%, da lunedì ha cominciato a salire e ora siamo all'86% di dosi prenotate rispetto a quelle a disposizione per il periodo dal 9 agosto al 12 settembre". Questa mattina, però, il portale della Toscana non ha registrato picchi di accessi. "Abbiamo 400/500 visitatori al minuto - aggiunge Belardinelli - il normale flusso degli ultimi giorni". (ANSA).