Incendi: rogo appartamento nel Fiorentino, anziano ustionato

(ANSA) - FIRENZE, 23 LUG - Un anziano è rimasto ustionato in un incendio sviluppatosi nella sua abitazione a Marradi, in provincia di Firenze. L'uomo, le cui condizioni sono in corso di valutazione dai sanitari del 118, è stato trasferito in ospedale in elisoccorso.

Le fiamme, sviluppatesi nella cucina, sono state domate dai vigili del fuoco, che stanno provvedendo alla operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'appartamento. (ANSA).