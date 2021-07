Covid: Toscana torna sopra 300 casi giornalieri

(ANSA) - FIRENZE, 21 LUG - Corre di nuovo il numero dei contagi giornalieri in Toscana che torna sopra 300 e in una settimana vede più che triplicare i casi. Secondo i dati diffusi dal presidente della Toscana Eugenio Giani i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 306 su 11.451 test di cui 7.089 tamponi molecolari e 4.362 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,67% (5,5% sulle prime diagnosi). Una settimana fa, il 14 luglio, i casi erano stati 90.

Ieri i nuovi casi erano stati 169 su 11.387 test, con un tasso di positività dell'1,48%. L'ultima volta che i casi avevano superato quota 300 era stato il 28 maggio, con 301 contagi giornalieri. Quello di oggi è il dato più alto di nuovi positivi in un giorno dal 27 maggio: all'epoca erano stati 319 ma su 19.667 test, con un tasso di positività dell'1,62%.

(ANSA).