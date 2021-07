Emma fa tappa a Firenze con Fortuna live 2021

(ANSA) - FIRENZE, 20 LUG - Ferma mercoledì 21 luglio all'Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale (ore 21) di Firenze il 'Fortuna Live 2021' di Emma: si recuperano, spiegano gli organizzatori, le date fiorentine del 13 ottobre 2020 e del 25 maggio scorso, riprogrammate per l'emergenza Covid.

Durante il live, Emma accompagnerà il suo pubblico in un viaggio musicale e non solo, di oltre 2 ore, in cui presenterà, in una veste inedita, i brani che in questi 10 anni di carriera sono diventati colonna sonora del suo repertorio: dalle ballad come 'Amami' e 'Mi parli piano', alle più energiche 'La mia città' e 'Cercavo Amore', passando per emozionanti medley, fino ad arrivare ai più recenti successi dell'ultimo disco di inediti 'Fortuna' tra cui 'Io sono bella', 'Latina' e la title track 'Fortuna'. Emma sarà accompagnata sul palco dai musicisti Lucio Enrico Fasino (basso), Federica Ferracuti (tastiere e synt chitarre), Dj Zak (deejay), Raffaele RUFIO Littorio (chitarre) e Jacopo Volpe (batteria).

Il concerto fiorentino segue di pochi giorni l'uscita del progetto discografico 'Best of Me', un greatest hits in cui la cantautrice salentina ripercorre una carriera iniziata con la vittoria ad Amici 2010. Tra le 21 tracce, anche il nuovo singolo 'Che Sogno Incredibile', reggae old school che sancisce la prima collaborazione tra Emma e Loredana Bertè. (ANSA).