Europei: tifosi bloccano viali Firenze, allontanati

(ANSA) - FIRENZE, 12 LUG - Caroselli sui viali e persone in strada ma nessuna particolare criticità a Firenze per i festeggiamenti per la vittoria degli Europei da parte della nazionale italiana. É quanto fa sapere la polizia municipale, che insieme alle altre forze di polizia e in accordo con la questura ha presidiato i principali luoghi di aggregazione e i principali monumenti del centro storico. Alcuni gruppi di persone che bloccavano il traffico sui viali, viene spiegato, sono state allontanare senza che si creassero problemi.

Dopo il termine della partita, spiegano i vigili in un comunicato, "si sono registrati caroselli di auto e moto sui viali e piazzale Michelangelo che sono andati avanti fino a circa le 2, senza particolari problemi a parte qualche stazionamento di tifosi in strada, prontamente disperso".

Nessuna criticità rilevata durante i servizi congiunti effettuati fino alle 3 da polizia Municipale e polizia di Stato in alcuni luoghi molto frequentati come piazza Ferrucci, Uffizi, lungarno Archibusieri, piazza Duomo, lungarni e piazza Santa Croce. Nel centro storico erano state anche collocate transenne con la presenza di steward a protezione dei monumenti in piazza Signoria e piazza Duomo. Disposta una ztl straordinaria dalle 19 di ieri fino alle 3 di oggi. Nella seconda parte della notte le pattuglie della municipale sono intervenute per un incidente senza gravi conseguenze in via dell'Osteria. (ANSA).