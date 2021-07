Incendi, 1800 rotoballe in fiamme nel Senese

(ANSA) - SOVICILLE (SIENA), 07 LUG - Due capannoni agricoli con all'interno 1800 rotoballe di fieno in fiamme nelle campagne di Sovicille (Siena). L'incendio è divampato questa mattina intorno alle 4.30 e, dopo 12 ore, l'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso. Le fiamme sono state domate ma è ancora alta la colonna di fumo visibile a qualche chilometro di distanza.

A fuoco anche due mezzi agricoli ma non ci sono persone coinvolte. Insieme ai vigili del fuoco, sul posto, anche i carabinieri. Sono in corso gli accertamenti sulla natura dell'incendio; tra le ipotesi un corto circuito elettrico.

