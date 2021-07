Droga: cane polizia fiuta zaino-bazar e fa arrestare pusher

Bel colpo di un cane antidroga della polizia di Stato, Onah, pastore tedesco (grigione), che durante un pattuglione preventivo organizzato dalla questura ha scovato a Firenze, nella zona della stazione di Santa Maria Novella, uno spacciatore che girava con uno zaino-bazar pieno di tutti i tipi di stupefacente, hashish, cocaina, exctasy, marijuana, così da soddisfare le richieste di ogni tipo di assuntore. Il cane ha fiutato la droga facendo attivare il controllo mirato su un senegalese di 28 anni che ha tentato di allontanarsi. Perquisito, l'uomo è stato sorpreso con 1.250 euro in contanti, probabile provento di spaccio, ma, soprattutto con una vasta gamma di stupefacenti da vendere al dettaglio sul momento: 564 grammi circa di hashish suddiviso in involucri, 10,5 grammi di cocaina, 15 grammi di marijuana e 30 grammi circa di ecstasy. Per l'uomo sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Aveva tentato di allontanarsi quando il cane lo ha puntato e subito è stato bloccato dagli agenti del commissariato di Rifredi e delle Volanti della questura. Il 28enne, irregolare in Italia, ha ammesso di detenere droga dopo aver mostrato inizialmente solo un pezzo di hashish.