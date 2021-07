Rave non autorizzato con 5.000 persone nel Pisano

(ANSA) - PISA, 04 LUG - Sono almeno 4-5 mila le persone presenti a un rave non autorizzato in corso da ieri sera a Tavolaia, frazione del comune di Santa Maria a Monte, nel Pisano. Lo rende noto la questura di Pisa precisando che i giovani, "provenienti anche dall'estero si sono ammassati in un terreno privato dove insiste un rudere". Ieri sera e la scorsa notte, aggiunge la questura, "ci sono stati problemi alla circolazione ed è stato predisposto un servizio straordinario di controllo insieme ai carabinieri e alla protezione civile per cinturare la zona e creare siamo tre check point su altrettante strade di accesso all'area: al momento gli arrivi sono terminati ma il rave è in corso di svolgimento anche se qualcuno inizia già ad andare via". Secondo le previsioni delle forze dell'ordine tuttavia il raduno potrebbe proseguire per tutto il giorno fino a notte fonda. La questura, conclude la nota, "con un'apposita ordinanza sta disciplinando i servizi di ordine pubblico per gestire la situazione". (ANSA).