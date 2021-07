Premi: 'Coriandolo d'oro' ad Andrea Bocelli

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 03 LUG - "Al miglior ambasciatore del Carnevale di Viareggio e di tutta la Versilia, per il suo spessore culturale internazionale" Con queste parole Alessandro Santini ha consegnato il Premio Coriandolo d'oro 2020 al maestro Andrea Bocelli in occasione di una ristretta cerimonia che si è tenuta nella villa del cantante. "Ha scelto di vivere con la sua famiglia a Forte dei Marmi (Lucca) - ha evidenziato Santini, presidente del premio Coriandolo d'oro - e si è sempre speso per il territorio con una gentilezza eccezionale verso la gente, un versiliese d'adozione e meraviglioso ambasciatore della nostra terra nel mondo.

Ricordo ancora con emozione quando si esibì a sorpresa sul palco di piazza Mazzini per la conclusione di una sfilata dei carri di Viareggio. E fu da brividi ascoltare la sua voce intonare le note del 'Nessun dorma' mentre si consumava lo spettacolo pirotecnico sulla spiaggia". "Sono davvero onorato di questo riconoscimento - ha evidenziato Bocelli -, sono reduce da un concerto in Portogallo ma quando torno in Versilia mi si apre sempre il cuore".

Il premio Coriandolo d'oro è stato istituito nel 2012 quando Santini era presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio, in collaborazione con la gioielleria Oro più, e ogni anno rende omaggio a personalità di rilievo nel mondo dell'arte, della cultura, dello sport e dello spettacolo. (ANSA).