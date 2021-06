'Ndrangheta in Toscana, si cerca Keu in azienda agricola Pisa

(ANSA) - FIRENZE, 30 GIU - I tecnici incaricati dalla Dda di Firenze stanno eseguendo da questa mattina prelievi di campioni di terreno in un'azienda agricola di Peccioli (Pisa), dove secondo le indagini sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Toscana potrebbero essere state smaltite migliaia di tonnellate di Keu, le ceneri inquinanti derivanti dalla combustione dei rifiuti conciari. Secondo quanto appreso, al momento sono stati eseguiti otto campionamenti, ma le operazioni sono ancora in corso e potrebbero proseguire anche domani. Sul posto sono presenti anche i carabinieri forestali.

Le verifiche sono state disposte dal pm Giulio Monferini, dopo che le analisi eseguite sui campioni raccolti nel rilevato stradale della nuova strada regionale 429 della Val d'Elsa, nel territorio del comune di Empoli, hanno permesso di accertare le presenza di livelli altissimi di Keu, con una capacità di rilascio dei contaminanti nel terreno pari a 26 volte il limite previsto dalla legge. Altri campionamenti sono stati effettuati ieri dai tecnici incaricati dalla Dda a Bucine (Arezzo), alla presenza dei carabinieri del Noe. (ANSA).