Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - Nessun decesso tra i pazienti Covid in Toscana nelle ultime 24 ore. Non accadeva dal 10 ottobre scorso. In totale la Toscana registra 45 nuovi contagi da ieri: mai così pochi da settembre. E' qanto si ricava dai dati diffusi dalla Regione Toscana. Eseguiti 3.828 tamponi molecolari e 1.059 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,9% è risultato positivo. Sono invece 1.953 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 3.027, -7,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 171 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (stabili).

Sul fronte vaccini, dovrebbero essere 135mila le dosi attese in Toscana nella prima settimana di luglio, "meno di giugno, ma comunque un numero ragionevole per farci affrontare le prenotazioni che avevamo fatto". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, in base alle comunicazioni avute.

"Stiamo sollecitando il commissariato nazionale - aggiunge - affinché continui a darci le dosi di giugno, poi se arriva anche un numero minore faremo con quello". Per Giani comunque a settembre si dovrebbe arrivare "a garantire una immunità di gregge ragionevole, l'importante è non abbassare la guardia e continuare con questo ritmo". Intanto, ha spiegato, "abbiamo dovuto irrigidire il portale" regionale per le prenotazioni dei vaccini: non conoscendo i "numeri effettivi di ciò che ci verrà mandato a luglio ci siamo dovuti fermare", ma "a chi si è prenotato faremo di tutto per garantire l'impegno della prenotazione". (ANSA).