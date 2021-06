(ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - Dopo i rumors e le voci delle ultime ore adesso è ufficiale: Gennaro Gattuso non sarà l'allenatore della Fiorentina. Poco fa è stata firmata la rescissione consensuale del contratto che sarebbe dovuto partire dal prossimo 1 luglio.

La società viola ha comunicato che "di comune accordo" Fiorentina e tecnico "hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la città di Firenze meritano". (ANSA).