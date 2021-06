Galleria Accademia Firenze riparte con nuovo sito web

(ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - Sarà attivo da domani, venerdì 18 giugno, 'Accademia Online' il nuovo portale web della Galleria dell'Accademia di Firenze che offre un variegato palinsesto di contenuti digitali tra i più ricchi e innovativi, spiega una nota, per un unico museo in Italia. Per festeggiare la riapertura del museo dopo l'emergenza sanitaria e il lancio del nuovo sito, viene spiegato, il direttore Cecilie Hollberg ha commissionato un cortometraggio musicale inedito al compositore e registra Giorgio Ferrero.

'Accademia Online', propone un nuovo patrimonio digitale del museo con visite in realtà virtuale, mini-serie documentaristiche, podcast, format didattici, video artistici e focus sulle opere. "Prosegue così - afferma il direttore Cecilie Hollberg - l'imponente progetto di rinnovamento della Galleria dell'Accademia che approda nel 2021 con gli stessi capolavori di sempre, ma in una nuova veste. Oltre ai cantieri che vanno avanti, alcuni, tra l'altro già terminati o in fase di chiusura, abbiamo voluto dare anche un'immagine più contemporanea al museo, rivedendo completamente il nostro portale web, con l'intenzione di dare al pubblico italiano e internazionale un'offerta maggiore, più completa, facilmente accessibile e sempre più fruibile".

Il cortometraggio musicale è stato scritto da Giorgio Ferrero con Rodolfo Mongitore per quattro strumenti antichi appartenenti o ispirati alla collezione di strumenti musicali esposta nella Galleria dell'Accademia di Firenze ed è stato registrato all'interno del museo, durante l'ultima chiusura per il Covid-19, da quattro docenti di musica barocca. (ANSA).