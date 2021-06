L'uomo torna al centro a 'Cortona On The Move'

(ANSA) - FIRENZE, 10 GIU - 'We Are Humans' sarà il tema centrale di Cortona On The Move 2021, l'undicesima edizione del festival internazionale di visual narrative che propone nel centro storico e nella Fortezza del Girifalco, dal 15 luglio al 3 ottobre, un percorso artistico che mette al centro l'uomo e le sue relazioni. "Siamo tutti protagonisti di questa edizione - spiega Arianna Rinaldo, direttrice artistica - l'essere umano torna al centro nella sua quotidianità, con le sue relazioni, gli affetti e la condivisione di esperienze, un omaggio all'ordinario e allo straordinario della nostra condizione umana". Tra i protagonisti di quest'anno c'è Paolo Pellegrin, fotografo di fama mondiale dell'agenzia Magnum Photos, con un progetto dal titolo 'L'altro' sugli effetti della pandemia nei rapporti tra le persone. L'edizione 2021 ospiterà numerose mostre tra cui quella di Alec Soth con foto fatte in tutto il mondo ed esposte a Cortona per la prima volta; di Alessandra Sanguinetti che tratta i temi dell'amicizia e delle relazioni; di Andrea Mastrovito che ricrea in rotoscopio Nosferatu come metafora dei nostri giorni. Sarà in mostra il progetto vincitore del premio internazionale Happiness Onthemove 2019 di Stephanie Gengotti: un reportage sull'arte circense. Tra gli eventi anche la rassegna Di Hannah Reyes Morales dedicata alla ninna nanna, di Deanna Dikeman che affronta il tema dell'invecchiamento, di Jo Ann Chaus che si concentra sulla gioia.

Per la prima volta Medici Senza Frontiere partecipa al festival con una speciale open call di fotografia 'Storie di umanità' che premierà tre giovani fotografi e con la mostra che racconta i 50 anni di attività. Il festival è supportato da Regione Toscana, Comune di Cortona, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Fondazione Cr Firenze, Medici Senza Frontiere, Canon Italia, la Fondazione Aem e Consorzio Vini Cortona. (ANSA).