Debutta Capraia sail rally, per barche a vela d'epoca

(ANSA) - ISOLA DI CAPRAIA (LIVORNO), 10 GIU - La più 'datata' è lo yawl bermudiano Barbara del 1923, la più recente Gemini del 1983 della Marina Militare che schiererà anche Chaplin (1974), Artica II (1956) e la neo-restaurata Penelope (1965). Sono alcune delle 25 barche a vela storiche che parteciperanno al primo Capraia sail rally, in programma dall'11 al 13 giugno, veleggiata competitiva con la nuova formula della 'multipartenza' e destinazione l'isola di Capraia (Livorno) per sostare all'ormeggio in banchina dando vita al primo museo galleggiante dell'Arcipelago Toscano di barche storiche visitabile dal pubblico.

Alla manifestazione - organizzata dall'associazione Vele storiche Viareggio in collaborazione con il Nobile ordine marittimo cavalieri di Capraia che assegnerà il Trofeo Challenge messo in palio - partecipano anche Colibrì (1967), Daphne, mitico Arpège del 1974, Ella (1960), Estella (1946) appena uscita dal Cantiere Del Carlo, Gazell (1935), Ilda (1946), lo Swan 36 Josian (1968), Kallefjonken (1970), Knuddel (1967), Levantades II (1960), Mabelle (1973), Madifra (1965), il prototipo di Sangermani Ninni (1972), Oenone (1935), Ojalà II (1973), Patience (1931), Sjorovarjenny (1978) e Voscià (1959), appartenuta all'eroe della Marina Militare Luigi Durand de la Penne. Presenza importante, si spiega, quella del ketch di 18 metri Leon Pancaldo (1982), acquistato nel 1990 dall'attuale Istituto tecnico Ferraris-Pancaldo di Savona, affidato dal 2019 alla Slam affinchè proseguisse le uscite in mare per gli studenti e i pazienti affetti da malattie psichiatriche. Domani le barche partiranno in ordine sparso da vari porti dell'alto Tirreno ad un orario stabilito dall'organizzazione, mentre la loro rotta verrà registrata dall'applicazione Navionics boating.

Una volta giunte a Capraia tutti i dati, unitamente a quanto riportato nel rispettivo libro di bordo, consentiranno di individuare la migliore performance. Il 12 giugno poi la flotta prenderà parte ad una regata attorno al Capraia, organizzata insieme a Fiv e Aive. (ANSA).