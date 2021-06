Covid: Toscana, 174 nuovi casi e tasso sale a 1,08%

(ANSA) - FIRENZE, 10 GIU - I nuovi casi Covid registrati nelle 24 ore in Toscana sono 174 su 16.101 test di cui 8.184 tamponi molecolari e 7.917 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,08% (2,8% sulle prime diagnosi). E' quanto reso noto dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social.

Rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi è aumentato (erano 127) così come il numero dei test effettuati (erano 15.890) facendo risalire do conseguenza il tasso percentuale (era 0,80%).

In Toscana attualmente sono stati somministrati 2.417.533 vaccini (ANSA).