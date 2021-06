Covid: altri 9 decessi in Toscana, da inizio pandemia 6.601

(ANSA) - FIRENZE, 06 GIU - Sono 193 i nuovi casi - età media 38 anni - di coronavirus registrati, in Toscana, nelle ultime ventiquattro ore che portano a 242.409 il totale delle positività registrate dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sedici mesi fa. Sono 5.985 le persone al momento positive nella regione, 162 in meno (con una flessione del 2,6 per cento) rispetto al giorno prima e meno della metà rispetto a due settimane fa. Crescono di conseguenza anche i guariti: aumentati dello 0,2 per cento (aumenti di 346 rispetto a ieri), raggiungono quota 229.666 (il 94,7 per cento dei casi totali). I decessi segnalati con l'ultimo bollettino sono 9 - 6 uomini e 3 donne con un'età media di 79 anni - che portano il totale a .

Prosegue il calo dei ricoverati: sono 384, 23 in meno rispetto a ieri, in flessione del 5,7 per cento, di cui 93 in terapia intensiva (3 in meno, meno 3,1 per cento). Questi i dati diffusi dalla Regione.

Complessivamente oggi ci sono 5.601 persone in isolamento a casa, con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano addirittura prive di sintomi (139 in meno rispetto a ieri, meno 2,4%). Sono 14.948 (1.150 in meno rispetto a ieri, meno 7,1%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

L'andamento per provincia: per Firenze registrati 68 casi in più rispetto a ieri, Prato 18, Pistoia 16, Massa Carrara 3, Lucca 9, Pisa 23, Livorno 5, Arezzo 18, Siena 14, Grosseto 19 in più. (ANSA).