Riaperta la Torre delle Ore a Lucca

(ANSA) - LUCCA, 03 GIU - Riaperta al pubblico la Torre civica delle ore a Lucca. Nel rispetto delle misure di prevenzione covid l'accesso sarà possibile con al massimo 10 persone a turno, con una durata di 30 minuti. L'orario di apertura estivo (dal 3 giugno al 20 settembre) è 9,30 -19,30.

Il personale addetto alla gestione del monumento, si spiega dal Comune, verificherà la temperatura dei visitatori. Per motivi di sicurezza e adeguamento alle misure di contenimento della pandemia, è richiesto il rispetto della fascia oraria prescelta (non sarà consentito l'accesso ai ritardatari) e di presentarsi in all'ingresso con 15 minuti di anticipo rispetto all'orario di inizio del proprio turno e con il biglietto già pagato. È consigliata la prenotazione. Per accedere alla struttura è necessario munirsi in anticipo del biglietto, acquistandolo presso la biglietteria di Torre Guinigi o quella dell'Orto Botanico. (ANSA).