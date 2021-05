Firenze, riapre il Caffè letterario del Conventino

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAG - Riaprono dall'1 giugno, dopo otto mesi di chiusura a causa dell'emergenza sanitaria, gli spazi del Vecchio Conventino fuori le mura in cui l'associazione Città sostenibile Aps cura il progetto de Il Conventino Caffè letterario, arte e artigianato. Lo storico complesso riparte per un'estate, si spiega, "all'insegna della cultura, dell'educazione ambientale, letteratura, arte, teatro e musica".

Il via alla programmazione culturale il 5 giugno alle ore 17.30 con la presentazione di 'Una scelta d'amore - Avventure di un vegetariano in viaggio' (Terra Santa), libro di Stefano Tiozzo, fotografo, documentarista e storyteller. Il 23 giugno invece, sempre per gli appuntamenti letterari, alle 17.30 presentazione di 'Taxi Milano25 - In viaggio con zia Caterina, una rivoluzionaria dei nostri tempi' (San Paolo), di Alessandra Contoloni, dedicato a Caterina Bellandi, ovvero zia Caterina, la famosa tassista di Firenze conosciuta per la sua opera di assistenza ai bambini malati di tumore. In calendario anche lezioni di uncinetto con Letizia Boretti, di yoga con Ilaria Castellino, conversazioni in inglese, mostre d'arte e fotografia, performance teatrali. Ci sarà pure una piccola rassegna culturale dedicata a Dante per i 700 anni dalla morte. Previste poi iniziative e visite guidate dedicate all'educazione ambientale e alla scoperta e conoscenza del patrimonio arboreo e naturalistico del complesso storico del Conventino come pure dell'area intorno a cura del Museo della Narrazione (Munar) e dell'Archivio storico del frutto e del fiore. In programma anche appuntamenti rivolti ai più piccoli di introduzione e avvicinamento alla conoscenza delle piante officinali e aromatiche. Sempre i bambini saranno protagonisti del laboratorio di scrittura creativa Racconti nel chiostro - Parole nel verde a cura di Francesca Tofanari. Da metà giugno inizieranno infine gli appuntamenti musicali a cura di Con-Vento sonoro: il giovedì sarà dedicato alla musica lirica con l'Opera Saint Mark's (dal 17 giugno), mentre il sabato sarà dedicato al live jazz con Harry's Jazz Combo (dal o 12 giugno). (ANSA).