Moto: Italia; Gardner vince in Moto2 e allunga nel mondiale

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 30 MAG - Remy Gardner ha vinto la gara della classe Moto2 del Gran premio d'Italia sulla pista del Mugello. Partito dalla 4/a piazza, il pilota australiano della Kalex ha inseguito per tutta la corsa il compagno di squadra, lo spagnolo Raul Fernandez che era scattato dalla pole position, e lo ha sorpassato nel corso dell'ultimo giro, fino a tagliare il traguardo per primo.

Sul terzo gradino del podio è salito Marco Bezzecchi (Kalex), dopo la penalizzazione dell'americano Joe Roberts. Poco dopo, appresa la notizia della morte di Jason Dupasquier, in riminese ha voluto dedicare il suo traguardo al pilota svizzero. Alla luce di questo risultato, Gardner mantiene la leadership in campionato con 114 punti e stacca di 6 lunghezze Fernandez e di 16 Bezzecchi. (ANSA).