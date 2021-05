Moto: Italia; Rossi "giornata difficile, manca il feeling"

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 29 MAG - "E' stata una giornata difficile, non sono stato abbastanza veloce. Ho provato a migliorare il feeling con la moto e il mio passo, ero abbastanza costante ma non abbastanza veloce". Valentino Rossinon nasconde la delusione dopo le qualifiche del Gp d'Italia che lo hanno visto protagonista in negativo al Mugello. "Ovviamente si va sempre più forte, Quartararo ha fatto un gran giro, e io stamattina ho fatto il tempo uguale alla pole position del 2018, ma la più grande differenza è che siamo tutti vicinissimi. Negli ultimi anni, l'organizzazione della MotoGp ha lavorato tanto per arrivare a questo risultato perché secondo me le gare di gruppo e le battaglia sono la forza della MotoGp, questo piace alla gente che guarda e che la domenica aspetta la gara. Sono stati bravi e penso che questa caratteristica rimarrà sempre così e che non ci saranno più i distacchi che c'erano negli anni scorsi''. (ANSA).