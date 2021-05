Moto: Italia; politrauma per Dupasquier, condizioni gravi

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAG - Il pilota Jason Dupasquier (Ktm), coinvolto nell'incidente al Mugello, ha riportato un politrauma ed è in gravi condizioni. E' quanto si apprende da fonti sanitarie.

Il pilota svizzero è ricoverato al Trauma center dell'Azienda ospedaliera Careggi di Firenze. Dupasquier è stato caricato sull'elisoccorso che lo ha prelevato direttamente in pista ed è stato trasportato nel nosocomio fiorentino dove sono ancora in corso accertamenti diagnostici. (ANSA).