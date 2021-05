Covid: Toscana, altri 9 morti ma c'è frenata nuovi positivi

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAG - Sono 200 i nuovi casi Covid (età media 40 anni) e altri nove i decessi (età media 84,9 anni) in Toscana secondo il report delle 24 ore nella Regione. Mentre scendono nettamente i nuovi positivi - giù di un terzo poiché ieri ne erano stati rilevati 301 -, oggi i ricoveri si sono stabilizzati a 557 pazienti con un lieve calo (meno 8 degenti su ieri, -1,4%). Tra loro 114 sono in terapia intensiva: sono quattro in più a causa di aggravamenti, cifra pari al +3,6% e ora oltre 1 ricoverato su 5 per Covid è in questa condizione clinica.

Coi nuovi positivi odierni salgono a 241.012 i casi totali rilevati in Toscana da inizio pandemia segnando un +0,1% rispetto al giorno precedente mentre i guariti (704 nelle 24 ore, tutte guarigioni virali a tampone di controllo negativo) crescono in percentuale tre volte di più (+0,3%) e raggiungono quota 225.696 persone totali. Le vittime sono salite a 6.698 in totale.

Gli attualmente positivi sono oggi 8.618, in netto calo col -5,6% rispetto a ieri. Ci sono fra i positivi altre 8.061 persone in isolamento a casa con sintomi che, sottolinea la Regione, non richiedono cure ospedaliere, o sono asintomatiche, cioè senza sintomi (- 505 su ieri, -5,9%). Inoltre, altro dato in calo benché ancora consistente, riguarda 22.586 persone (- 832 su ieri, -3,6%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Devono osservare un periodo di quarantena domiciliare per sorvegliare eventuali insorgenze nel tempo del Covid. (ANSA).