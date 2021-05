Burgnich: Gravina "ci lascia un grande campione d'Europa"

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Alla vigilia dell'Europeo ci lascia un grande campione d'Europa. La sua morte è l'ennesima ferita inferta al cuore dei tifosi azzurri e di tutti gli appassionati di calcio. Con la sua forza e la sua determinazione ha scritto bellissime pagine di storia del calcio italiano". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ricorda così Tarcisio Burgnich scomparso nella notte a 82 anni. Campione d'Europa con la Nazionale nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970, da allenatore a Bologna ha fatto esordire l'attuale Ct Roberto Mancini. In sua memoria la Figc ha disposto un minuto di raccoglimento in occasione dell'amichevole tra Italia e San Marino e delle gare di tutti i campionati in programma questa settimana in Italia. (ANSA).