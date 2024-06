Borsa: Milano -0,1% con le banche, lo spread risale a 141

Dopo una partenza positiva Piazza Affari cede terreno e si porta sotto la parità, appesantita dalle vendite sul comparto bancario.

L'indice Ftse Mib perde lo 0,1% con Banco Bpm (-2,6%), tagliata da Morgan Stanley, Mps (-1,7%), Saipem (-1,3%) e Bper (-1,2%) in testa ai ribassi. Deboli anche Snam (-1,1%), Popolare di Sondrio (-1%) e Tim (-0,5%), che non riesce a riprendersi dopo lo scivolone della vigilia. Si muovono bene invece Iveco (+1,5%), Amplifon (+1,1%), Poste (+0,7%), Prysmian (+0,6%) e Nexi (+0,5%).

Sul fronte dei titoli di Stato lo spread Btp-Bund, dopo un avvio positivo, si riporta a quota 141, sullo stesso livello della chiusura di ieri. Discorso analogo per il rendimento del decennale italiano, che torna al 4,07%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA