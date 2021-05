Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAG - Risalgono i casi in Toscana.

L'ultimo report diffuso dalla Regione parla di 559 nuovi positivi, età media 40 anni: ieri erano stati 341. Il tasso di positività, su 12.148 tamponi molecolari e 9.897 antigenici rapidi sale a sua volta al 2,5% contro l'1,58% di ieri. Si registrano poi altri 15 decessi - età media di 77,5 anni - che portano il totale a 6.590. In calo sempre i ricoverati: sono 877, 52 in meno rispetto a ieri, di cui 158 in terapia intensiva, 12 in meno. In relazione ai ricoveri, la fondazione Gimbe, nel consueto monitoraggio settimanale (12-18 maggio), segnala che in Toscana scende al 29%, dunque al di sotto della soglia di saturazione del 30%, la percentuale di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti Covid. In calo anche l'occupazione dei posti letto nei reparti ordinari, che passa dal 21% al 16%.

Sul fronte vaccini agli over 80, Gimbe evidenzia poi che la Toscana è la prima in Italia per percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale (89,5%), a cui si aggiunge un 8,9% che ha ricevuto la prima dose. Sempre secondo quanto reso noto da Gimbe, la percentuale di popolazione 70-79 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 20,3%, a cui si aggiunge un ulteriore 57,5% con la sola 1/a dose. Per quanto riguarda la fascia 60-69 anni la Toscana è la penultima regione in Italia per percentuale di popolazione vaccinata con almeno una dose, pari al 40,2% (il 12% con doppia dose e il 28,2% con dose singola). Complessivamente la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 16,7% a cui aggiungere un ulteriore 17,3% con solo una dose.

Sempre sul fronte vaccini il governatore Eugenio Giani ha spiegato di aver "chiesto al generale Figliuolo, ed avrò risposta in giornata, di avere un numero di vaccini in più perché noi abbiamo risposto all'esigenza di aprire in modo più capillare gli hub". "Ci troviamo oggi - ha aggiunto - ad avere una potenzialità di almeno 35mila vaccini che possono essere distribuiti quotidianamente di media ogni giorno negli hub: in questi 15 giorni non sarà così, perché ancora il flusso che arriva non ci consente di andare oltre i 27-28mila". (ANSA).