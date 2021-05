Torna Giornata Adsi, in Toscana aperte 130 dimore storiche

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAG - Sono 130 le dimore storiche toscane, tra castelli, rocche, ville, parchi e giardini, che domenica 23 maggio apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere i visitatori in occasione dell'11/a Giornata nazionale dell'Associazione dimore storiche italiane.

In Toscana sono undici le dimore storiche visitabili ad Arezzo e provincia, 40 a Firenze e dintorni, una in provincia di Grosseto, due in quella di Livorno, 10 a Lucca e colline, due in Versilia, 19 in Lunigiana, nove nelle Terre di Pisa, quattro in provincia di Pistoia, due a Prato e 30 nel senese. Tra le novità di questa edizione molte ville, giardini e castelli con spazi all'aperto. Per partecipare alle visite, ricorda una nota, è necessaria la prenotazione.

Ad Arezzo e provincia è possibile visitare, tra le altre, la casa natale di Michelangelo e due nuove proposte: Villa il Cicaleto e Palazzo Bourbon Del Monte. Tra le novità della provincia di Firenze, ci sono villa Galileo, villa di Tizzano, Fondazione Mello - studio d'arte le Colonne, e nel Mugello apre il castello di Pomino. A Firenze alcune aperture saranno accompagnate da un concerto curato dalla Scuola di musica di Fiesole, tra queste, quelle al giardino Corsini, a palazzo Niccolini, e palazzo Grifoni Budini Gattai. In provincia di Lucca saranno aperti al pubblico il complesso conventuale San Francesco e la casa Giovanni Pascoli. La provincia di Massa Carrara propone il museo casa di Dante e il museo etnografico.

Casa Carducci e la Fattoria di Celle sono poi le novità di quest'anno rispettivamente in provincia di Pisa e in provincia di Pistoia. In provincia di Siena, infine, sono 16 le nuove dimore storiche che hanno aderito alla giornata nazionale: tra queste la villa di Certano e Cetinale, il castello di Brolio e quello di Meleto, il cassero del castello di Contignano e il borgo di Camporsevoli. (ANSA).