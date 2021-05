Vaccini: in Toscana 19.500 sanitari non vaccinati

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAG - Sono 19.500 i lavoratori delle professioni sanitarie in Toscana che non hanno ancora fatto il vaccino anti Covid, sul totale di oltre 90mila persone. E' quanto si apprende dalla Regione Toscana che stamattina ha riaperto le prenotazioni per questa categoria di lavoratori.

I sanitari erano stati inseriti tra le categorie prioritarie all'inizio della campagna di vaccinazione, poi la finestra a loro dedicata era stata rimossa per procedere in base alle fasce di età. Ora, dopo il decreto legge 44/2021 che ha introdotto l'obbligo vaccinale per le professioni sanitarie, la Toscana ha riaperto la prenotazione per questa categoria. La finestra sul portale resterà aperta per permettere ai 19.500 di prenotare la somministrazione, poi in un secondo momento saranno le Asl a contattare coloro che non avranno ancora prenotato il vaccino.

(ANSA).