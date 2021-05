Collezione Casamonti, opera Lodola omaggio a Maggio musicale

(ANSA) - FIRENZE, 07 MAG - La Collezione Roberto Casamonti ospita fino al 31 maggio, nel cortile quattrocentesco di Palazzo Bartolini Salimbeni, a Firenze, Lirica (Pin up), un'opera di Marco Lodola, omaggio al Maggio musicale fiorentino. "In questo momento - spiega una nota - in cui tutte le istituzioni culturali della città stanno riprendendo con coraggio le proprie attività, Roberto Casamonti, che ha appena aperto i battenti della Collezione, dedica questa scultura al Maggio musicale, la cui programmazione apprezza da sempre, un fiore all'occhiello per Firenze".

La scelta dell'opera, per questo collegamento ideale, è caduta su Lirica (Pin up), rappresentazione luminosa della silhoutte di una cantante, realizzata da un artista come Lodola che vanta negli anni numerose collaborazioni con teatri italiani e anche con quello fiorentino: già per il settantesimo anniversario del Maggio, aveva realizzato la scultura Maggiosa, cioé Maggio più rosa, una chiave di violino alta tre metri che fa da gambo a una rosa arancione che sboccia sulla cima e si illumina.

La Collezione Roberto Casamonti espone, al momento, una selezione di 80 opere con artisti italiani e internazionali dagli anni '60 al XXI secolo, da Boetti a Schifano da Mirò a Basquiat. (ANSA).