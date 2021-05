Albero cade su 3 auto a Firenze, nessun ferito

(ANSA) - FIRENZE, 02 MAG - I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio a Firenze per diversi rami e alberi caduti a causa del forte vento. In particolare intorno alle 17.45 in via Giovanni da Montorsoli un albero è caduto su tre veicoli parcheggiati: nessun persona è rimasta coinvolta e i vigili del fuoco, con l'ausilio di una autogru, stanno provvedendo alla rimozione della pianta per il successivo ripristino della viabilità. (ANSA).