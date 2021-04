Giudice serie B: tre squalificati dopo i recuperi

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Il giudice sportivo di serie B, Emilio Battaglia, in relazione ai recuperi validi per la 13/a e 15/a giornata di ritorno del campionato cadetto ha squalificato per una giornata Romagnoli dell'Empoli, espulso nella gara col Chievo, il compagno di squadra Mancuso e Pavic dell'Entella.

