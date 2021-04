Vela: Alinghi in acqua, via alla prima stagione 'foiling'

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Alinghi regaterà in modalità 'foiling' con il consueto schema 'team ad alte prestazioni+regata+multiscafo+monotipo': lo farà sui due circuiti scelti per la stagione 2021. Alinghi regata già dal 2015 con i GC32, adesso che la classe Decision 35 è stata sostituita dal T Foiler 35, gli scafi delle barche del team non dovranno più toccare l'acqua! La recente evoluzione delle norme sanitarie dovrebbe finalmente consentire ai sette TF35 iscritti al primo campionato di questa nuova classe di imbarcazioni foiling di dare inizio alle sfide. Dopodomani è in programma una prova generale, con tutti gli equipaggi riuniti per un allenamento ufficiale. Da venerdì 30 a domenica 2 maggio, in occasione del primo evento ufficiale, nelle acque di Nyon, sul lago di Ginevra, potranno essere disputate fino a sei regate quotidiane. Sempre per quest'anno sono in programma altri quattro eventi: le due classiche del Lago Lemano, a giugno, e due competizioni a settembre nelle acque di Scarlino (Grosseto).

Questo primo fine settimana non saranno consentiti assembramenti di più di 15 persone, ma sarà comunque possibile ammirare da riva le evoluzioni dei TF35. Dopo un lungo periodo trascorso ad allenarsi e ad approfondire la conoscenza del TF35, Alinghi è finalmente passato in modalità regata con un focus sulla preparazione delle fasi di partenza e dei passaggi in boa.

(ANSA).