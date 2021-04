Covid: in Toscana altri 22 decessi e risalgono i ricoveri

(ANSA) - FIRENZE, 26 APR - In Toscana sono 223.551 i casi di positività al Coronavirus, 737 in più rispetto a ieri (711 confermati con tampone molecolare e 26 da test rapido antigenico). I nuovi casi, età media 40 anni, sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti 9.894 tamponi molecolari e 1.715 tamponi antigenici rapidi, di cui il 6,3% è risultato positivo. Sono invece 4.260 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17,3% è risultato positivo.

Purtroppo si registrano altri 22 nuovi decessi - 11 uomini e 11 donne con un'età media di 81,3 anni - che portano il totale a 6.062. Risalgono dopo giorni di calo i ricoveri, anche in rianimazione: sono 1.728, 23 in più rispetto a ieri, di cui 262 in terapia intensiva, 10 in più. Questi i dati diffusi dalla Regione.

I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 194.818 (87,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 22.671, -0,8% rispetto a ieri. Complessivamente, 20.943 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (198 in meno rispetto a ieri, meno 0,9%). Sono 32.249 (630 in più rispetto a ieri, più 2%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alle singole province Firenze registra 224 casi in più rispetto a ieri, Prato 87, Pistoia 61, Massa Carrara 27, Lucca 60, Pisa 91, Livorno 52, Arezzo 80, Siena 42, Grosseto 13. In testa tra le province per incidenza di casi ogni 100.00 abitanti c'è sempre Prato col 33,84%, seguita da Arezzo che registra l 23,59, terza Firenze col 22,50. Ultima è invece Grosseto col 5,92. (ANSA).