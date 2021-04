Vaccini: Giani, cambia prenotazione 70enni, non più corse

(ANSA) - PISA, 24 APR - Dalla prossima settimana rimarrà sempre aperto il portale "per prenotare in modo continuo le sedute vaccinali per la fascia di età 70-79 anni. Basta con le corse a prenotarsi". Lo ha detto stamani a Pisa, a margine dell'inaugurazione dei nuovi lavoratori di analisi automatizzati dell'ospedale di Cisanello, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Pra, ha aggiunto, "è possibile un cambio di passo nel sistema delle prenotazioni online perché abbiano maggiori certezze sull'approvvigionamento delle dosi".

"Dalla settimana prossima cambia tutto - ha spiegato Giani - perché sia Pfizer, che useremo per i 70-79 anni, che Johnson&Johnson ci assicurano regolarità nelle forniture.

Possiamo insomma pianificare. Tutti gli appartenenti a questa categoria avranno un appuntamento, chi prima chi dopo, ma almeno chiudiamo il capitolo della corsa a prenotarsi". Il metodo usato sinora, ha concluso il governatore, "purtroppo era stato pensato perché non avevamo certezze da Astrazeneca, che un giorno mandava la mail assicurando un tot di dosi e il giorno dopo ci avvisava che le avrebbe dimezzate: una situazione del genere, non potevamo fare diversamente ed eravamo costretti a chiudere le finestre per prenotarsi". (ANSA).