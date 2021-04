Covid: in Toscana altri 17 decessi, diminuiscono i ricoveri

(ANSA) - FIRENZE, 23 APR - Superati con i nuovi 1.003 casi di Covid i 220.000 contagi in Toscana: sono 220.973 per la precisione. I nuovi casi - età media 43 anni - sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. Purtroppo si registrano altri 17 decessi - 8 uomini e 9 donne con un'età media di 79,5 anni - che portano il totale a 5.992. I ricoverati sono 1.757, 24 in meno rispetto a ieri, di cui 256 in terapia intensiva (1 in meno). Riguardo ai tamponi ne sono stati eseguiti 13.880 tamponi molecolari e 12.169 tamponi antigenici rapidi, di cui il 3,9% è risultato positivo. Sono invece 9.301 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,8% è risultato positivo. Questi i dati diffusi dalla Regione.

. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 191.474 (86,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 23.507, -2% rispetto a ieri. Riguardo alle singole province Firenze conta 298 casi in più rispetto a ieri, Prato 121, Pistoia 85, Massa-Carrara 22, Lucca 66, Pisa 110, Livorno 68, Arezzo 97, Siena 97, Grosseto 39. Complessivamente, 21.750 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (458 in meno rispetto a ieri, meno 2,1%). Sono 31.483 (696 in più rispetto a ieri, più 2,3%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).