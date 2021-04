Incidenti lavoro: crolla ponteggio, ferito operaio a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 21 APR - Un operaio è rimasto ferito dopo essere caduto nel vuoto a causa del crollo parziale di un ponteggio per l'esecuzione di alcun lavori edili su un edificio a Firenze, all'angolo tra via Baracca e via Gemignani. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato al pronto soccorso.

Sul posto i vigili del fuoco, che stanno provvedendo alla verifica e alla messa in sicurezza dell'impalcatura. Intervenuti anche carabinieri e polizia di Stato. E' stato poi ricoverato in prognosi riservata, l'operaio rimasto ferito dopo essere caduto nel vuoto a seguito del crollo di un ponteggio sul quale stava lavorando a Firenze, in via Gemignani. L'uomo, di origine albanese, avrebbe riportato varie ferite, tra cui un trauma cranico, e avrebbe perso conoscenza a seguito dell'incidente. Al momento si trova ricoverato a Careggi dove sono in corso gli accertamenti medici.