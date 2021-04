Covid: Toscana, altri 31 morti, età media 78 anni

(ANSA) - FIRENZE, 21 APR - Sono 936 in più (età media 42 anni) i nuovi casi di positività al Coronavirus rilevati oggi in Toscana e sempre nelle 24 ore, 31 i nuovi morti (età media 78,4 anni) secondo il consueto report della Regione. Le vittime totali arrivano a 5.942 con Arezzo che oggi raggiunge i 400 deceduti. I nuovi casi positivi sono il +0,4% del giorno precedente e portano a 218.929 il totale dei positivi dall'inizio della pandemia. I guariti sono stati 1.503 in un giorno (tutte guarigioni complete a tampone negativo) e crescono dello 0,8%, in percentuale doppia sui nuovi positivi, raggiungendo quota 188.514. Quindi gli attualmente positivi sono ora 24.473 (-2,4% su ieri): tra loro i ricoverati in ospedale sono 1.808 (-14 pazienti su ieri) di cui 257 in terapia intensiva (-12). Altri 22.665 positivi sono in isolamento a casa con sintomi o senza sintomi (-584 su ieri, -2,5%). Ci sono poi 29.941 altre persone (+1.045 su ieri pari al +3,6%) in isolamento domiciliare, in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).