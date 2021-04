Pugilato: Turchi e Zucco protagonisti 'Milano boxing night'

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Spettacolo pugilistico ieri in tarda serata sul ring dell'Allianz Cloud per la Milano Boxing Night, manifestazione organizzata a porte chiuse da Opi Since 82-Matchroom-Dazn all'Allianz Cloud di Milano e trasmessa in diretta streaming da Dazn.

Due i match titolati in programma: la cintura dell'Unione Europea dei Cruiser (massimi leggeri) e quella di campione italiano dei Supermedi. La prima, quella UE, è stata conquistata dal fiorentino Fabio Turchi, che ha battuto con verdetto unanime (115-113 per tutti e tre i giudici) il francese Dylan Bregeon, confermatosi rivale molto scorbutico (finora era imbattuto) ma che ha scontato la poca potenza dei suoi colpi. Il titolo italiano dei Supermedi, che era vacante, è andato a Ivan Zucco, che ha sconfitto Luca Capuano per abbandono alla settima ripresa dopo che il fighter barese residente a Milano era stato scosso da un tremendo gancio sinistro al volto nei momenti finali del sesto round.

Nel sottoclou della riunione, il superleggero romano Armando Casamonica, ventenne che punta in alto fra i professionisti e per questo ha lasciato il dilettantismo pur facendo parte della Nazionale dove avrebbe avuto la possibilità di disputare le qualificazioni per i Giochi di Tokyo, ha battuto ai punti il croato Matija Petrinic in sei riprese tutte dominate. (ANSA).