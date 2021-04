Covid: in Toscana altri 28 morti, età media 79,4 anni

(ANSA) - FIRENZE, 10 APR - E' di 1.177 altri nuovi positivi (età media 44 anni) e di altri 28 morti (età media 79,4 anni) l'aggiornamento delle 24 ore del Covid in Toscana secondo il report giornaliero della Regione. In Toscana le vittime totali salgono a 5.632 persone dall'inizio della pandemia. Sono diventati 207.986 i casi di positività totali, lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti sono stati 1.397 e crescono di più in percentuale (+ 0,8%) raggiungendo quota 174.442. Gli attualmente positivi sono oggi 27.912 (- 0,9% su ieri) di cui i ricoverati sono 1.974 (-14 persone su ieri; 286 di questi sono in terapia intensiva, due in più).

Ci sono inoltre 25.938 positivi in isolamento a casa con sintomi o senza sintomi (- 234 su ieri, - 0,9%). Infine ci sono altre 29.484 persone (- 1.653 persone su ieri, - 5,3%), anch'esse isolate, in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).